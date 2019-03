È arrivato il momento del cambio gomme estivo. Lunedì 15 aprile sarà necessario sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Se cercate un professionista in Brianza, Meregalli Gomme di Biassono è ciò che fa per voi. Attenzione: per trenta giorni dalla data indicata sarà possibile effettuare il cambio gomme, poi sarà obbligatorio per legge circolare con le gomme estive. Non c’è tempo da perdere dunque, è bene già mettersi nell’ottica giusta per la sostituzione del treno invernale. Ma non è finita qui.

Non solo cambio gomme

Il cambio gomme può riguardare anche le moto. Dopo lo stop invernale è suonata la campanella: è ora di tornare a muoversi su due ruote. E di conseguenza Meregalli Gomme propone una vantaggiosa offerta firmata Dunlop. Si avrà un buono sconto immediato da 30 euro (iva inclusa) acquistando una coppia di Sportsmart TT, Sportsmart MK3, Roadsmart III o Trailsmartmax. La promozione è attiva nel periodo fra sabato 16 marzo e martedì 30 aprile.

Fino ad esaurimento dei codici sconto disponibili da Meregalli Gomme.

Esperienza, revisioni e booking online

Sia che si tratti di auto o moto, di mezzi privati o aziendali, Meregalli propone un cambio gomme e servizi di assoluto livello. La realtà di Biassono mette in pratica l’esperienza di tre generazioni di gommisti, realizzando lavori con la massima cura e professionalità. E poi c’è il servizio di prenotazione online. Tramite la sezione “booking” del sito www.meregalligomme.it si potrà infatti visualizzare il calendario delle disponibilità. Scegliere dunque il giorno a noi più congeniale e persino l’ora. La stessa funzionalità vale anche per la revisione. Gli altri servizi disponibili sono vendita e assistenza multimarca, riparazioni, vulcanizzazioni, bilanciatura a banco ed elettronica, convergenza, incidenza e campanatura, serraggio automatico, gonfiaggio con azoto, vendita ruote in ferro e lega.

I contatti utili

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.meregalligomme.it, la pagina Facebook “Meregalli Gomme”, scrivere a info@meregalligomme.it, chiamare lo 039.490155 o recarsi direttamente a Biassono, in via degli artigiani 26/28. Gli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.

