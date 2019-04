Il cambio pneumatici a Biassono si fa da Meregalli Gomme. L’officina di via degli Artigiani è il luogo perfetto per sostituire il proprio treno di pneumatici invernali con quello estivo.

Inoltre un’attenzione particolare se la merita la promozione Dunlop di cui si può approfittare da Meregalli Gomme. Entro il 31 maggio, acquistando quattro pneumatici del produttore britannico si otterranno ottimi sconti. Servirà scaricare il buono sconto dal sito dunlop.it. Chi comprerà pneumatici con diametro 18’’ o superiore otterrà 100 euro di sconto. Se il diametro è 17’’ si avranno 60 euro di sconto, mentre in caso di diametro 16’’ sarà di 30 euro. La promo è valida fino all’esaurimento dei codici sconto disponibili da Meregalli Gomme.

Cambio pneumatici a Biassono, anche per moto

Anche se siete in possesso di una due ruote potreste aver bisogno di nuove gomme. Il cambio pneumatici a Biassono, anche per le moto, risponde al nome di Meregalli Gomme. E fino al 30 aprile anche si potrà sfruttare un’altra vantaggiosa offerta Dunlop. Acquistando una coppia di Sportsmart TT, Sportsmart MK3, Roadsmart III o Trailsmartmax si avrà un buono sconto immediato da 30 euro (iva inclusa). Attenzione: anche in questo caso la promozione è valida fino al termine dei buoni in possesso di Meregalli Gomme.

I servizi di Meregalli Gomme

In primis c’è la sezione “booking” del sito www.meregalligomme.it, dove è possibile visualizzare il calendario delle disponibilità. E di conseguenza scegliere il giorno più congeniale e persino l’ora del cambio gomme. Sono parecchi poi i servizi proposti. Dalla vendita e assistenza multimarca alle riparazioni, dalle vulcanizzazioni alla bilanciatura a banco ed elettronica, dalla convergenza all’incidenza e campanatura, passando per il serraggio automatico, il gonfiaggio con l’azoto e la vendita ruote in ferro e lega. Ad accomunare il tutto è la grande professionalità dello staff di Meregalli Gomme, capace di mettere in pratica l’esperienza di tre generazioni di gommisti.

I contatti utili

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.meregalligomme.it, la pagina Facebook “Meregalli Gomme”, scrivere a info@meregalligomme.it, chiamare lo 039.490155 o recarsi direttamente a Biassono, in via degli Artigiani 26/28. Gli orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.

