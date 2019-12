Camion in panne in mezzo alla rotonda: traffico in tilt a Carate. Situazione critica in viale Mosè Bianchi e viale Brianza.

Camion in panne in mezzo alla rotonda: traffico in tilt a Carate

Si segnala traffico intenso a Carate Brianza a causa di un autoarticolato fermo in mezzo alla rotatoria tra viale Mosè Bianchi e viale Brianza. Il mezzo, in base a quanto è stato possibile appurare, sembra abbia avuto un guasto, forse ad una gomma. Il conducente si è dovuto fermare proprio al centro della rotonda impedendo di fatto la regolare circolazione del traffico, che è in aumento in questi minuti.

