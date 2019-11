Un campo da calcio tutto nuovo al centro sportivo di via Icmesa a Meda. E’ stato inaugurato ufficialmente il campo in erba sintetica, dopo anni di calcestre.

Un campo in erba sintetica al centro sportivo

“Finalmente, dopo tanti anni di attesa, il campo in calcestre è stato sostituito da quello in erba sintetica – il commento entusiasta del sindaco Luca Santambrogio prima del taglio del nastro – Il campo in calcestre creava molti problemi, ora invece bambini e ragazzi potranno allenarsi e giocare su un campo di grande qualità, utilizzabile anche per disputare le partite ufficiali”. Un intervento per il quale la Giunta ha investito circa 250mila euro. “Attraverso una variante in corso d’opera abbiamo anche chiesto che lo spessore del manto erboso passasse da 4,2 a 6,2 centimetri, affinché il campo sia ancora più utilizzabile e performante”.

“Il centro sportivo ora è una vera eccellenza”

“In campagna elettorale avevamo promesso che avremmo affidato la gestione del centro sportivo alle società e così abbiamo fatto con Medasport. E’ stato un successo perché il centro sportivo è davvero rinato, è un’eccellenza – ha aggiunto Santambrogio – Poi avevamo promesso che avremmo sostituito il campo in calcestre con quello in sintetico e così abbiamo fatto. In questo modo si arricchisce ulteriormente l’offerta sportiva medese”.