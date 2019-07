Campo estivo Lipu 2019: divertimento per ottanta bambini. Nell’oasi naturalistica di Cesano Maderno continua l’avventura per i più piccoli.

Campo estivo Lipu 2019: divertimento per ottanta bambini

“L’alfabeto dei colori” è il titolo scelto per il Campo estivo 2019 all’Oasi Lipu di Cesano Maderno. Iniziato lo scorso 10 giugno, il campo coinvolge ogni settimana 35 bambini della scuola primaria per un totale di 80 partecipanti. Anche quest’anno, a sostegno dei collaboratori Lipu, ci sono gli studenti in alternanza scuola lavoro dell’istituto tecnico agrario “Castiglioni” di Limbiate e i giovani volontari dell’Oasi.

Alla scoperta dei colori dell’arcobaleno

Durante le sei settimane i partecipanti avranno modo di conoscere i colori che compongono l’arcobaleno attraverso esplorazioni, osservazioni, laboratori artistici, scoperte e lavori di gruppo permettendo ai bambini di vivere esperienze dirette in Natura, sviluppando interesse, attenzione e cura nei confronti dell’ambiente e degli altri esseri viventi. Il campo sarà l’occasione per socializzare, stringere “nuove” amicizie o ritrovarne di “vecchie” e divertirsi all’aria aperta.

Il gemellaggio con la biblioteca civica

Come ogni anno continua la collaborazione con la biblioteca civica “Pappalattera” di Cesano Maderno con la quale è stata organizzata “L’ora del racconto”, due appuntamenti di letture in biblioteca con racconti scelti apposta dalla bibliotecaria Paola. Novità di quest’anno è la collaborazione con un esperto che sta facendo conoscere ai bambini l’orienteering, con prove pratiche in Oasi lungo il percorso didattico adiacente il centro visite.