La mattinata dei pendolari brianzoli, lecchesi, comaschi e valtellinesi ma anche varesini è iniziata decisamente nel peggiore dei modi. Un vero e proprio disagio generalizzato sulle linee Trenord, causato da diverse problematiche. Il risultato è comunque sempre lo tesso: viaggiatori costretti a subire pesanti disagi.

Caos treni: la situazione sulla Tirano-Lecco-Milano

Trenord segnala “Possibili ritardi fino a circa 40 minuti e variazioni nel tratto Lecco-Tirano a causa di un guasto agli impianti, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, tra le stazioni di PONTE IN VALTELLINA e di SONDRIO. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea”. Al momento il treno 2561 (TIRANO 07:12 – MILANO CENTRALE 09:45) è rimasto fermo in prossimità della stazione di POGGIRIDENTI-TRESIVIO-PIATEDA per un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni tra PONTE in VALTELLINA e SONDRIO. Sta viaggiando con 47 minuti di ritardo mentre il 554 (MILANO CENTRALE 08:20 – TIRANO 10:52) viaggia con 13 minuti di ritardo perché, è stato necessario richiedere l’intervento del soccorso sanitario in seguito al malore di un viaggiatore.

Cancellazioni sulla Lecco-Carnate Milano

Treni soppressi anche sulla Lecco-Carnate-Milano. Trenord infatti avvisa che il 10839 (LECCO 09:37 – MILANO P. GARIBALDI 10:38) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito. Niente da fare nemmeno per il 10832 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 – LECCO 09:23) cancellato per un guasto al sistema di chiusura delle porte di alcune vetture.

Ritardi e treni soppressi anche sulla Chiasso-Como-Milano

Il treno 25028 (MILANO P. GARIBALDI 08:39 – CHIASSO 09:47), che attraversa anche la Brianza, viaggia con 16 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno, ora risolto in seguito all’intervento del personale di bordo. Cancellazioni anche qui: oggi non sono stati effettuati il (CHIASSO 07:07 – MILANO CENTRALE 07:50) e il treno corrispondente 25508 (MILANO CENTRALE 08:10 – CHIASSO 08:52) o perché è stato necessario prolungare la sosta tecnica in territorio svizzero.