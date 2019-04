Cancro Primo Aiuto e Netweek insieme per il Veneto: consegnati gli aiuti agli alluvionati. Diciotto i camion partiti da Monza sabato 13 aprile e arrivati a Padova.

Cancro Primo Aiuto e Netweek insieme per il Veneto

Si è conclusa con una carovana, da Monza a Padova, di ben diciotto camion carichi di materiale edile e d’arredo, la raccolta promossa dall’associazione Cancro Primo Aiuto a favore degli alluvionati del Veneto che ha visto partecipare il nostro gruppo editoriale in qualità di media partner.

Consegnati gli aiuti agli alluvionati

Sono partiti nella mattinata di sabato 13 aprile dallo stadio Brianteo di Monza alla presenza del vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala, dell’assessore lombardo alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini, e dei rappresentanti della Lega Nord Paolo Grimoldi, segretario lombardo, e Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, oltre di diversi soci della Onlus.

Il via alla carovana è stato dato dal sindaco di Monza, Dario Allevi.

Scortati dalla Polizia stradale, i camion sono arrivati a destinazione accolti dal ministro per la Famiglia e per le Disabilità Lorenzo Fontana, dall’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin e dal sindaco di Rubàno (Pd), Sabrina Doni, dove ha sede il magazzino di Caloni Trasporti che ha gestito tutta la logistica dell’iniziativa.

La raccolta lanciata nel 2018

La raccolta era stata lanciata dall’Associazione monzese Cancro Primo Aiuto all’indomani del tragico evento di fine ottobre 2018. Subito avevano dato la loro disponibilità la Lega Nord, Confindustria Lecco-Sondrio, Confimi Monza e Brianza e il nostro gruppo editoriale, e successivamente anche il Presidio territoriale di Monza e Brianza di Assolombarda.

Tante aziende coinvolte

Da allora sono state coinvolte quasi 40 aziende che in vario modo hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa: in tutto è stato raccolto materiale per un controvalore di oltre 120mila euro. I primi due camion, carichi di pellet, erano già stati consegnati ad Agordo nei primi giorni di febbraio.

“Anche se non è questo l’oggetto delle nostre attività – ha detto Flavio Ferrari, amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto – abbiamo ritenuto doveroso dare una mano agli alluvionati del Veneto. E ancora una volta i nostri soci hanno dimostrato una grande disponibilità”.

“Ognuno di noi ha messo in campo le sue capacità – ha continuato Nicola Caloni, vicepresidente della Onlus – Anche per questo l’iniziativa ha avuto successo”.

“Bisogna fare i complimenti a Cancro Primo Aiuto – ha sostenuto il ministro Fontana – perché venti camion di materiale da usare nelle nostre zone in difficoltà fa onore a tutti quelli che si sono impegnati. E’ questa la parte bella del nostro Paese di cui sono orgoglioso”.

“E’ stata un’iniziativa lodevole e per noi è stato un onore partecipare – ha commentato Alessio Laurenzano, presidente e amministratore delegato di Netweek – e sicuramente anche un modo per essere vicini al territorio e alle persone che vi vivono com’è nella mission del nostro gruppo editoriale”.