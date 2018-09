Successo per l’apericena solidale organizzato al BirraGaia di Carate Brianza a favore di un cane maltrattato.

Iniziativa solidale al BirraGaia

L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi da destinare a Rex Stone, un cane proveniente dall’Albania ora ricoverato in una clinica per ricevere cure che possano salvargli la vita. Il povero Rex era stato ritrovato con la schiena spezzata e con la testa gravemente ferita da violente sassate alla fine di agosto.

I volontari si sono mobilitati con l’apericena a favore dell’associazione «Gli Amici della Maggiolina e Mio» di Besana radunando quasi un centinaio di amici e benefattori.

Così mercoledì sera il birrificio BirraGaia ha aperto le porte agli amici del canile per una raccolta fondi da destinare agli ospiti a quattro zampe della struttura. L’associazione affianca il centro cinofilo «La Maggiolina» nell’opera di protezionismo iniziata anni fa e porta il nome di Mio, un piccolo cagnolino arrivato in Brianza nel maggio del 2007 in condizioni disperate da un canile del Centro Italia e divenuto simbolo del dramma che tanti animali sono costretti a vivere quotidianamente, detenuti senza possibilità di scampo nei canili lager.

Durante l’apericena era presente un banchetto illustrativo con simpatici gadgets.

«Siamo riusciti a raccogliere una bella somma che destineremo al povero Rex Stone. Ringrazio di cuore tutte le persone che sono intervenute», ha detto Gaia Torrente, consigliere comunale della Lega in città e da anni volontaria dell’associazione «Gli Amici della Maggiolina e Mio».