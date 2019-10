Cantoria in lutto per Rosanna Favè. Tutti ricorderanno la sua voce e il suo immancabile sorriso. Era una delle colonne portanti della corale della chiesa «Santa Maria Nascente» di Meda.

La cantoria piange Rosanna: “Era davvero unica”

“Ha cantato con noi fino agli 80 anni, poi aveva deciso di ritirarsi, ma continuava a prestare servizio alla comunità come voce guida durante le messe della domenica”, ricordano dalla corale. Rimarrà il ricordo del suo amore per il canto e della sua personalità gentile ed estroversa: “Era davvero unica, una persona autentica che amava impegnarsi per la comunità”.

