Interamente sommerso dalla neve, in un suggestivo panorama di silenzio e montagne: così si presenta in questi giorni la Capanna Carate.

Immagini mozzafiato dal rifugio Cai Carate

Le spettacolari immagini del rifugio Cai Capanna Carate in Alta Valmalenco lasciano davvero a bocca aperta. Le foto scattate in settimana mostrano la struttura del Club alpino italiano, a quota 2636 metri, completamente coperta dalle abbondanti nevicate dei giorni scorsi. Una veduta da lasciare davvero a bocca aperta. Le copiose e ripetute precipitazioni hanno alzato il livello degli accumuli che è arrivato a toccare quasi i due metri. E la neve, seppur con il mese di giugno alle porte, non accenna ad andarsene.

Sarà quindi uno scenario quasi da fiaba quello che il prossimo 6 e 7 luglio potrebbe accogliere i tanti caratesi che raggiungeranno la Capanna Carate per la tradizionale festa di apertura del rifugio che, come noto rappresenta, il punto più alto della città di Carate Brianza. Come sempre, sarà la staffetta ad inaugurare il week-end di festa che culminerà la domenica con la Messa in alta quota.

Il rifugio costruito nel 1927 è di proprietà del Cai. Situato a 2636 metri in prossimità della Bocchetta delle Forbici, balcone rivolto verso il Massiccio del Bernina, è raggiungibile a piedi da diversi sentieri da ogni punto cardinale; questo consente una varietà di paesaggi ed escursioni con vari gradi di difficoltà.