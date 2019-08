Capitanio: “Il ministro Locatelli disponibile a visitare la casa di risposo di Besana”. Non si tratta di una ispezione.

Casa di riposo di Besana: presto la visita del ministro Locatelli

“Quanto accaduto a Besana Brianza è aberrante e ci fa capire quanto sia importante tenere sempre alta l’attenzione e favorire interventi di videosorveglianza. Per questo ho informato il ministro per la Famiglia e le disabilità, Alessandra Locatelli, che si è detta disponibile a visitare la struttura al più presto. E’ necessario da una parte punire i responsabili e dall’altra salvaguardare la storia di un presidio socio sanitario importante e sempre apprezzato, lavorando al fianco del sindaco Emanuele Pozzoli e del consigliere regionale Alessandro Corbetta che stanno seguendo direttamente la terribile vicenda”.

Lo rimarca l’onorevole brianzolo della Lega Massimiliano Capitanio in merito all’indagine della Procura di Monza che ha portato alla denuncia di cinque ausiliari socio assistenziali della struttura “Fondazione G. SCOLA Onlus” accusati di maltrattamenti e percosse continuati e aggravati nei confronti di sei ospiti della struttura (cittadine italiane di età compresa tra 81 e 99 anni), commessi tra agosto 2018 e marzo 2019.

Capitanio ha anche voluto precisare che “l’eventuale visita del ministro che potrebbe avvenire nei primi giorni di agosto è una visita istituzionale anche per mostrare la struttura storica nei suoi lati positivi. Non è assolutamente un ispezione, anch’io con il mio intervento voglio distinguere le responsabilità delle persone denunciate da quanto di buono fatto invece da tutti gli altri operatori in questi anni”.