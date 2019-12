Capodanno 2020 Monza e Brianza: tutti gli eventi. Manca davvero pochissimo ai festeggiamenti per la notte di San Silvestro e gli appuntamenti in Brianza sono molti. Ecco i principali.

Capodanno 2020 Monza

A Monza un Capodanno interamente dedicato al teatro con tre eventi in programma.

Al Teatro Manzoni, alle 21.30 in scena lo spettacolo “All that musical”. In scena Solisti e Corpo di ballo della Compagnia Bit. Regia e coreografia Melina Pellicano.

Lo spettacolo ripropone a ritmo incalzante, una brillante rassegna di splendidi medley che faranno rivivere al pubblico le emozioni di storici e famosissimi musical: Grease, La febbre del Sabato Sera, Moulin Rouge, A Chorus Line, Cabaret, Chicago, Notre Dame de Paris, Cats, The Phantom of the Opera: tutto in un unico spettacolo per fare il pieno di energia positiva per il nuovo anno!

A fine spettacolo, buffet con pandoro, panettone…e brindisi nel foyer per festeggiare insieme il nuovo anno!

Info su www.teatromanzonimonza.it

Al Teatro Binario 7 alle 22 in scena “Fermenti lattici” di Giovanna Biraghi, Ester Palma, Monica Pariante con Marina Thovez, Monica Pariante, Laura Magni, Stefania Colangelo, Maria Sofia Palmieri. Regia Monica Pariante.

Leda De Marco e Caterina Martinelli Stevens, ex amanti, stanno per rincontrarsi dopo otto anni in occasione dell’allestimento del dramma “La nona nota” della criptica autrice norvegese Pernilla Hulmqvist. Qui si incrociano con i destini di altre tre donne. Questa colorita schiera tenterà di mettere in scena lo spettacolo fra liti, amicizie, amori e ostacoli rocamboleschi. E “La nona nota”, che racconta di due donne dell’alta borghesia dell’Ottocento che si rincontrano dopo essersi follemente amate e perse a causa delle pressioni sociali dell’epoca, permetterà a Leda e Caterina di dirsi ciò che non si erano mai dette.

In sala Picasso, sempre alle ore 22, “La strana coppia – Versione al femminile” di Neil Simon, traduzione Maria Teresa Petruzzi con Monica Faggiani, Valentina Ferrari, Marisa Miritello, Elisabetta Torlasco, Carmine Lemmo, Federico Pirotta, regia Arturo Di Tullio.

La celebre commedia di Neil Simon resa memorabile da Jack Lemmon e Walter Matthau, rivive in una versione tutta al femminile. Olivia Madison, giornalista, conduce un’esistenza felicemente single. Disordinata e approssimativa, vive da sola in un appartamento trasandato, passando le serate a giocare a Trivial Pursuit. La routine viene sconvolta dall’arrivo di Fiorenza Ungar, un’amica appena abbandonata dal marito e che è l’esatto opposto di Olivia.

Al termine dei due spettacoli si festeggerà il nuovo anno con gli artisti: panettone, pandoro, spumante per tutti e tanta musica.

Info scrivendo a biglietteria@binario7.org

A Cesano Maderno

Su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura, l’orchestra sinfonica dell’Associazione ProMusica diretta da Pierangelo Gelmini propone il tradizionale ” Gran Concerto di San Silvestro“, alle 21.30 di martedì 31 dicembre, presso il Cinema&Teatro Excelsior di via Carlo.

Gli orchestrali si esibiranno in un concerto viennese con qualche ‘contaminazione’ non usuale. In programma le Allegre comari di Windsor, Don Pasquale, Egmont, Kaiservalzer, An der Schonen blauen Dpmau, Fledermause e qualche altra sorpresa.

Al termine, rinfresco con brindisi di mezzanotte.

Infoline: 338.9325824; e-mail: prenotazioni@associazionepromusica.it; www.excelsiorcesano.it

Il concerto ha il patrocinio di Regione Lombardia e di Provincia Monza Brianza, e il contributo di ASSP e Fondazione CARIPLO.

Sempre a Cesano segnaliamo Capodanno in piazza Esedra, grande festa dalle 16 all’una di notte con musica, balli, brindisi e panettone per tutti.

A Carate

Anche a Carate Brianza si festeggia il Capodanno in piazza. Dalle 22 all’una di notte musica con il Dj Brax. Anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio rimarrà aperta eccezionalmente fino alla chiusura dei festeggiamenti.

A Biassono

Anche a Biassono festeggiamenti in piazza con disco e dance party by DSE. Appuntamento a partire dalle 21 di domani in piazza Italia. Oltre alla musica resterà aperta al pubblico per tutta la serata la pista di pattinaggio.

A Lissone

A Lissone un’esplosione di musica in piazza Libertà a partire dalle 23 con la band Bomba Titinka. Da Bongusto a Buscaglione a Celentano allo swing dell’epoca d ‘oro americana di Duke Ellington, Dean Martin, Django Reinhardt…il gruppo musicale offrirà uno spettacolo travolgente per trascorrere in compagnia l’ultimo dell’anno.

A mezzanotte brindisi con spumante e panettone per tutti.

No ai botti

Sono infine diversi i Comuni in Brianza che hanno vietato o caldamente sconsigliato l’utilizzo dei fuochi d’artificio nella notte di San Silvestro. A Desio il sindaco Corti ha emesso un’ordinanza che prevede, fino al 7 gennaio, limitazioni e divieti per l’accensione di articoli pirotecnici (compresi petardi e razzi). L’obiettivo è tutelare la quiete pubblica (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), gli animali, l’ incolumità pubblica e il patrimonio pubblico e privato.

Eventuali manifestazioni che prevedono l’uso di articoli pirotecnici e fuochi d’artificio dovranno essere preventivamente autorizzate.

Comportano l’applicazione della sanzione amministrativa da € 167,00 ad € 500,00, oltre al sequestro, finalizzato alla confisca, degli artifici pirotecnici utilizzati o illecitamente detenuti, ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81.

La stessa ordinanza anti-botti è stata emessa anche a Lissone, dove il sindaco invita i concittadini a ad evitare di far esplodere e accendere petardi e fuochi d’artificio in luoghi coperti e scoperti, pubblici o privati, ed in particolare in tutte le vie, piazza e aree pubbliche che prevedano il transito o il passaggio di persone , nel rispetto della tutela della salute delle persone, ancora troppo spesso coinvolte in incidenti provocati dall’accensione dei “botti”, e quello degli animali, che a causa dell’udito sensibile vivono momenti di autentico terrore.

Anche a Villasanta l’Amministrazione Comunale raccomanda ai possessori di animali di non lasciarli soli; di tenerli in casa o, comunque, in luogo riparato, con TV e luci accese. E soprattutto, si legge in una nota del Comune, invita i cittadini a festeggiare e divertirsi senza botti, perché il Capodanno possa essere davvero una festa per tutti.

Anche la sezione monzese dell’ENPA (Ente Nazionale Protezioni Animali) si è attivata nei giorni scorsi da un lato inviando un invito a tutti i primi cittadini dei comuni della provincia Monza e Brianza ad unirsi ai sempre più numerosi comuni che emettono ordinanze restrittive per i botti di Capodanno, dall’altro invitando tutti i cittadini a una maggior sensibilità e responsabilità.

