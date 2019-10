Probabilmente se da giovane dj dei pub della zona si fosse sentito dire che da lì a qualche anno avrebbe collaborato con una delle etichette discografiche più importanti del mondo, gli sarebbero luccicati gli occhi, ma non ci avrebbe creduto. Invece al caprianese Dario Civillini è successo davvero. Insieme al bergamasco Simone Bergamelli – con il quale forma i Key Crashers – ha remixato un brano del catalogo della “Time Records”, da qualche settimana disponibile in tutte le piattaforme streaming e negozi online. Per capire la portata del risultato raggiunto, basti pensare che la grande “famiglia” della casa discografica indipendente vanta membri del calibro di Bob Sinclair, Robbie Williams e Lost Frequencies.

Da giovane appassionato di musica a produttore

Da giovane appassionato di musica a produttore dall’inesauribile voglia di sperimentare, ricercare nuovi suoni e sviluppare melodie: quando è avvenuto il grande salto? Lo abbiamo chiesto a Civillini che, accanto al progetto musicale, porta avanti anche un’attività da artigiano sempre in mezzo alla natura.

Come sono nati i Key Crashers?

Key Crashers è un progetto nato nell’estate del 2018 ed è composto da due membri, io e Simone Bergamelli. Ci conosciamo da diversi anni e abbiamo avuto modo in passato di lavorare insieme ad alcune collaborazioni. Col passare dei mesi e trovandoci sempre più in sintonia, nonostante venissimo da differenti background musicali, abbiamo deciso di unire le nostre forze per sviluppare questo nuovo progetto. Secondo il nostro punto di vista avere gusti musicali diversi e aver percorso strade diverse ci dà la possibilità di sperimentare e dare varie interpretazioni ad ogni progetto a cui lavoriamo. Certo, alla base di tutto ci deve essere un obiettivo comune e dopo diversi mesi di lavoro abbiamo trovato la chiave per proseguire nel modo giusto».

Quando trovate il tempo per lavorare insieme?

Praticamente tutti i giorni. Siamo costantemente in contatto e ci consultiamo su tutto. Chiaramente essere in due facilita le cose perché molto spesso ci dividiamo i compiti per velocizzare il lavoro. In questo settore la creatività non ha orario, può essere che ti viene in mente una melodia oppure un’idea, anche di notte, oppure mentre siamo in giro in auto, quindi ci scriviamo un semplice messaggio oppure registriamo una melodia canticchiandola e il giorno dopo ne discutiamo insieme e se la riteniamo vincente iniziamo a lavorarci sopra.

Come è iniziata la collaborazione con un’etichetta del calibro della «Time Records»?

E’ nata qualche mese fa. Abbiamo avuto l’opportunità di remixare un brano del loro catalogo, LEVEN-I Feat. HENRY LEE CUTTLE – Wake Up, e da qualche settimana il nostro remix è disponibile in tutte le piattaforme streaming e negozi online. Uscire su un’etichetta così prestigiosa a livello mondiale, collaborare con un team così competente e professionale è sicuramente motivo di orgoglio per noi ma soprattutto uno stimolo per continuare a migliorare giorno dopo giorno. La strada è ancora lunga e siamo consapevoli che questo è solo l’inizio.

Quali sono i vostri progetti futuri?

Ce ne sono tantissimi: abbiamo appena terminato quattro nuovi singoli che dovrebbero uscire nei

prossimi mesi e abbiamo già iniziato a lavorare su nuovi progetti. Il fatto di non avere vincoli o barriere in fase creativa facilita molto lo sviluppo delle idee. Quando abbiamo iniziato questo nuovo progetto ci siamo imposti di non seguire un solo genere, facciamo musica prima di tutto per passione e vorremmo continuare a produrre quello che veramente ci appaga e che generi emozioni dentro di noi, quindi è molto probabile che per il futuro sentirete produzioni pop-dance per un pubblico più radiofonico, ma non mancheranno

certamente produzioni più club sound per coloro che sono più orientati verso la cultura club/festival/rave.