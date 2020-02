Il Sottotenente Salvatore Nazzaro è il nuovo Comandante della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Seregno.

Nuovo Comandante della Sezione Operativa dei Carabinieri di Seregno

L’Ufficiale Salvatore Nazzaro, 58 anni, laureato in Scienze dell’Amministrazione e Cavaliere della Repubblica, è stato destinato a Seregno, al termine del 3° Corso informativo per il “Ruolo Straordinario ad esaurimento” tenutosi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Si tratta di un corso di recente istituzione per la formazione degli Ufficiali neo promossi, vincitori di concorso e provenienti dai Luogotenenti, che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera.

Una lunga carriera nell’Arma

Nazzaro vanta una lunghissima esperienza tra le file dell’Arma e nelle Forze Armate, essendosi arruolato nel 1981, da giovane Sottotenente di Complemento dei Bersaglieri.

Nel 1986 l’ingresso nell’Arma con la frequenza della Scuola Sottufficiali. Tra il 1988 ed il 1994 è stato vice Comandante della Stazione di Mozzate prima e di Appiano Gentile poi.

Trasferito a Milano, dal 1994 ha retto per 7 anni il Comando della Stazione di Porta Magenta, proseguendo l’esperienza alla guida di una Stazione Carabinieri presso il Comando di Milano Gratosoglio.

A Seregno rivestirà anche l’incarico di Comandante in sede vacante del Nucleo Operativo e Radiomobile.