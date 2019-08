Una serata di pura adrenalina, sport e divertimento con il rally a Carate Brianza.

Carate Rally Experience 2019 in piazza del mercato

Venerdì 6 settembre, in occasione dell’ evento fuori GP “Carate Rally Experience”, verrà offerta l’opportunità a dieci ragazze e dieci ragazzi caratesi di vivere l’esperienza di effettuare dei giri in veste di copiloti navigatori di auto da rally. L’evento si terrà in piazza del mercato dove sarà allestito un percorso speciale per l’esibizione a bordo di bolidi a quattro ruote guidati da professionisti.

Le ragazze e i ragazzi verranno selezionati tra coloro che risiedono in città e che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno 2019, ottenendo la votazione più alta, e che ne faranno richiesta con l’apposito modulo disponibile online sul sito internet del Comune, da inviarsi all’ufficio Sport entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 settembre 2019.

Tra gli stessi ragazzi e ragazze verranno sorteggiati due nominativi che verranno omaggiati con due biglietti d’accesso all’Autodromo di Monza nei giorni 7 e 8 settembre per assistere al Gran Premio di Formula 1.

Il Giornale di Carate farà da media partner all’evento promosso dall’assessorato allo Sport, guidato da Eleonora Frigerio.

Anche a Monza tanti eventi

Saranno tanti gli eventi collegati al Gran Premio d’Italia, anche a Monza si sta lavorando agli ultimi dettagli, con il MonzaFuoriGp2019 che conferma i grandi momenti di intrattenimento per tutti i gusti: dagli intramontabili Jo Squillo e Alan Sorrenti sabato 7 settembre faranno ballare il pubblico con i successi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta, all’esibizione della finalista della trasmissione TV «Amici» di Maria De Filippi, Martha Rossi, dalle performance di due maghi e illusionisti, Davide Vicini e «Grande Mago» di «Zelig» alla tappa del campionato italiano di «Urban Trial». E poi ancora quattro giorni di street food e musica live in piazza Cambiaghi, le eleganti e raffinate cene stellate in piazza del Carrobiolo, la presentazione ufficiale dell’AC Monza in piazza Trento e Trieste e la musica di Radio Number One.

