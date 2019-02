Banditi in azione a Carate Brianza, l’assalto ad opera di tre rapinatori che sono fuggiti con svariate stecche di sigarette.

Rapina in via Giotto

Un colpo da professionisti, studiato nei dettagli. Tre banditi con il volto travisato e armati di pistola hanno assaltato questa mattina, mercoledì 21 febbraio, attorno alle 9, un furgone carico di sigarette. I malviventi sono entrati in azione in via Giotto nei pressi del negozio “Ortofrutta Sala” attivo nella rivendita di alimentari e tabacchi. Il terzetto ha rapinato un autotrasportatore italiano classe 1971 asportando dal furgone, nell’atto di consegna della merce, circa quaranta pacchi di sigarette di varie marche per dileguarsi poi per le vie limitrofe a bordo di un furgone di colore bianco. Dopo aver immobilizzato il conducente del mezzo, i banditi hanno caricato i colli di tabacchi su un furgone di piccole dimensioni e sono scappati.

A Carate Brianza e nei dintorni è scattata la caccia ai tre uomini. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.