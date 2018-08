Troppo pericolosa: a Carate Brianza arriva un nuovo stop.

Dopo le segnalazioni dei residenti in via Peschiera sarà istituito lo stop. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della Polizia locale. Erano stati i residenti a chiedere un sopralluogo lungo la strada che incrocia con via Leonardo da Vinci. L’ordinanza del capo dei Vigili impone l’obbligo di arrestare il veicolo e dare la precedenza per chi, in uscita da via Peschiera, si immette su via Leonardo da Vinci. L’incrocio sprovvisto di segnaletica era considerato pericoloso.