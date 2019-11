Brutto incidente, oggi pomeriggio, sabato 30 novembre a Carate Brianza.

Moto contro auto in via Garibaldi a Carate Brianza

Un 14enne è rimasto gravemente ferito nel sinistro che si è verificato attorno alle 14,30 lungo viale Garibaldi all’altezza del civico 18. Il ragazzino, residente a Muggiò, e che proprio domani compirà 15 anni, era in sella alla moto diretto verso Verano Brianza quando si è trovato davanti una Volkswagen Golf che ha effettuato un’improvvisa manovra di svolta dal margine destro della carreggiata per dirigersi verso San Bernardo. Il giovanissimo centauro è finito addosso alla fiancata destra dell’auto condotta da L.N. un 28enne di Carate Brianza procurandosi un gravissimo trauma al volto nonostante indossasse il casco. Nell’urto il 14enne avrebbe riportato la frattura del setto nasale e di un braccio. Sul posto sono arrivati a sirene spiegate i Vigili del fuoco da Carate e da Seregno, due autoambulanze e l’automedica oltre agli agenti della Polizia locale per i rilievi.

Nell’incidente è rimasto ferito, se pure lievemente, anche un amico del 14enne di Muggiò che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco anche se non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di un ragazzino di 15 anni residente a Nova Milanese ricoverato per accertamenti al pronto soccorso di Carate. Sotto choc l’automobilista.

Viale Garibaldi è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per oltre mezz’ora, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli agenti della Polizia locale.

TORNA ALLA HOME.