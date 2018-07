Utilizzo dell’acqua comunale solo per bere e per lavarsi. Entra in vigore anche a Carate Brianza l’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua delle rete comunale per scopi diversi da quelli domestici e igienico-sanitari.

Il provvedimento è stato introdotto per il periodo estivo, a seguito della nota trasmessa al Comune da BrianzAcque, ente gestore del servizio idrico integrato. Una richiesta legata all’incremento dei consumi di acqua nella stagione estiva.

Pertanto, per effetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Luca Veggian, è vietato utilizzare l’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale per irrigazione di qualsiasi natura (in particolare di orti, giardini o simili); riempimento di ogni tipo di piscina (anche esterna, mobile o da giardino); lavaggio di auto o per qualunque uso ludico o che non sia legato a scopi potabili e o igienico sanitari. Il divieto resterà in vigore fino al 15 settembrein orario diurno, dalle 6 del mattino fino alle 22 di sera.

Multe da 25 a 500 euro

Sono esclusi dal provvedimento i prelievi di acqua dalla rete per i normali usi domestici e per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell’uso di acqua potabile. Per le violazioni dell’ordinanza sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.