Carate Brianza piange una giovane ragazza scomparsa all’età di 18 anni.

Grave lutto a Carate Brianza

Un altro grave lutto per la comunità che solo a fine novembre aveva reso l’ultimo saluto a Denni Roatis, 23 anni, un’altra giovane vita spezzata prematuramente. Francesca Lopriore, che si è spenta martedì 7 gennaio dopo una una lunga malattia. Il coraggio e l’attaccamento alla vita di Francesca sono stati un esempio per le persone che nel percorso della malattia hanno accompagnato la giovane, a partire proprio dalla famiglia: papà Giuseppe Lopriore, mamma Anna Caputo, le sorelle Sonia, Libera, Andreina e Beatrice.

Mercoledì 8 gennaio il coadiutore don Alessandro Colombo ha celebrato i funerali nella chiesa prepositurale Santi Ambrogio e Simpliciano di Carate, dove in tantissimi hanno partecipato per portare l’ultimo saluto a Francesca, che si era appena diplomata all’Accademia di moda PBS di Monza.

Tanti e commossi i ricordi di chi conosceva Francesca. “Oggi è volato in Cielo un angelo! Ti ricordo con tutta la sua semplicità, il garbo con il quale chiedevi sempre spiegazioni e approfondimenti. Sei stata una alunna rigorosa es esemplare – ha scritto su Facebook un suo ex docente – Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il Signore ti abbia in gloria. Grazie per quello che ci hai donato…”.

Il servizio completo sul Giornale di Carate in edicola martedì 13 gennaio.

TORNA ALLA HOME.