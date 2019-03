Prima riunione ufficiale per i nuovi consigli di frazione di Costa Lambro e Agliate.

Mercoledì 6 e giovedì 7 marzo nella sala di via Silvio Pellico si riuniranno per la prima volta i due consigli di frazioni, organi rappresentativi della popolazione con funzioni consultive e propositive.

A guidarli saranno Roberto Ripamonti per Costa Lambro e Andrea Cereda per Agliate.

I due presidenti sono stati eletti nei giorni scorsi in due distinte riunioni in sala Giunta alla presenza del sindaco Luca Veggian, del presidente del Consiglio comunale Maurizio Schena e dell’assessore alle frazioni Alessandro Terraneo.

Con loro i quattordici consiglieri eletti in occasione delle consultazioni di domenica 27 gennaio (7 per ciascuna frazione) che hanno votato per l’elezione dei rispettivi presidenti.

I primi a riunirsi erano stati i rappresentanti di Costa Lambro: ai voti l’ha spuntata, come detto, Roberto Ripamonti, 49 anni, sull’altro candidato proposto: Roberto Sanvito, classe 1967.

Poi è toccato, invece, al consiglio di frazione di Agliate che ha eletto alla presidenza il trentenne Andrea Cereda, candidato in corsa alle ultime amministrative nella lista di Forza Italia. Cereda ha raccolto 4 voti, contro i due di Annarita Ghezzi, 42 anni, e al solo voto raccolto dalla terza candidata Giuseppina Silvestrini, classe 1967.

I nuovi consigli di frazione di Costa e Agliate rimarranno in carica fino alla fine del mandato dell’Amministrazione. Nella prossima seduta, convocata dai rispettivi presidenti, si procederà – come da regolamento – alla elezione dei due vice e dei segretari.