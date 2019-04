La storica Asa del comune di Carate Brianza va in pensione.

Lavorava a Carate da venticinque anni

Festa in Municipio per gli ultimi giorni di lavoro di una storica ausiliaria. Un mazzo di coloratissimi fiori accompagnato da un breve momento di festa in ufficio seguito dai saluti commossi delle colleghe e dell’assessore alle Politiche sociali. Maria Luisa Cesana, 57 anni, casa a Besana in Brianza, ausiliaria socio assistenziale in servizio in Comune a Carate da cinque lustri, ha raggiunto il meritato traguardo della pensione. Dipendente solerte e preziosa, si occupava di tanti servizi e in particolare, negli ultimi tempi, della consegna dei pasti a domicilio delle persone sole o ammalate.

Il saluto dell’assessore alla ausiliaria

«A lei va il nostro ringraziamento – ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Cristina Camesasca – Unitamente al sindaco Luca Veggian e al funzionario a capo del settore, la dottoressa Giovanna Santopolo voglio esprimere a Luisa la più profonda gratitudine per il senso di responsabilità e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro. Il suo contributo professionale e soprattutto umano resta un prezioso patrimonio per la nostra comunità».

Maria Luisa Cesana ha festeggiato e brindato con le colleghe dell’ufficio per l’ultimo giorno di lavoro. Ora si godrà la meritata pensione.