Disco orario sospeso da lunedì mattina e fino all’inizio di settembre. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale in concomitanza con l’apertura del cantiere per il rifacimento del porfido in centro.

Sosta libera nei posteggi a ore

Anticipando di una settimana la sospensione del disco orario solitamente programmata per le ferie – dal primo al 31 agosto – l’Amministrazione comunale ha voluto prevenire i possibili disagi dovuti all’inizio dei lavori sulla pavimentazione di via San Giuseppe, piazza IV Novembre, via Dante Cesana e via Sant’Ambrogio. Da lunedì mattina 23 luglio e fino al 31 agosto sarà possibile sostare con le auto negli stalli solitamente regolati con il disco orario. Un privilegio “estivo” in vigore da anni a Carate ma che quest’anno si è voluto anticipare di sette giorni “per andare incontro alle esigenze dei residenti della zona e dei commercianti”, come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Terraneo.