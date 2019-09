Carate Brianza festeggia don Gaudenzio Corno, prete da 50 anni.

Dodici anni a Carate come coadiutore

Questa sera, mercoledì 4 settembre, l’oratorio Agorà e la comunità pastorale Spirito Santo fanno festa all’ex coadiutore oggi vicario parrocchiale a Bornago. Don Gaudenzio è rimasto nel cuore di molti caratesi che lo hanno conosciuto e con il quale hanno trascorso dodici anni di condivisione e momenti di formazione e crescita umana spirituale a Carate.

Classe 1945, il religioso, nativo di Carnate in provincia di Milano, ha studiato per tredici anni nei seminari di Masnago, Seveso, Venegono e Saronno: poi, il 28 giugno 1969 è stato ordinato sacerdote. Il suo primo incarico è stato quello di vicario parrocchiale a Seregno, nel quartiere Lazzaretto, presso la parrocchia Beata Vergine Addolorata a fianco di don Giovanni Ferrè dal 1969 al 1977. In seguito è avvenuto il suo trasferimento a Carate, presso l’oratorio Agorà della parrocchia di Sant’Ambrogio e Simpliciano dove il sacerdote è rimasto fino al 1989.

Il religioso è poi passato a Pasturo, come coadiutore della parrocchia di Sant’Eusebio, fino al 1995, dove è ricordato con molto affetto per il suo proficuo impegno nella Pastorale giovanile della Valsassina.

Dal 1995 al 2007 don Gaudenzio ha servito i fedeli delle parrocchie Sant’Andrea di Maggianico e Santa Maria Assunta di Chiuso in provincia di Lecco prima di approdare a Meda. Nel 2014 il suo trasferimento come vicario a Pessano con Bornago.

Messa in Agorà alle ore 21

Don Gaudenzio celebrerà la Messa in programma questa sera, mercoledì 4 settembre alle ore 21 insieme a tutti i sacerdoti nell’ambito della festa dell’Agorà.

