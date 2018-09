Un’estate di lavoro e senza vacanze per il sindaco di Carate.

In ufficio per tutto il mese di agosto

Luca Veggian (Forza Italia), eletto sindaco di Carate lo scorso 24 giugno, rinuncia anche alla settimana di crociera gratis. Gli impegni istituzionali hanno convinto il primo cittadino a dire no alla vacanza in crociera nel Mediterraneo in programma a metà settembre con la Banca di credito cooperativo di Carate. Il sindaco era stato tra i fortunati che a maggio – al termine della assemblea per l’approvazione del bilancio 2017 dell’istituto di credito – vennero estratti a sorte per partecipare gratuitamente alla vacanza in crociera offerta dalla banca.

“Ci sono scadenze e impegni istituzionali importanti in questo periodo. E ho preferito rinunciare”, commenta il sindaco che mercoledì prossimo 13 settembre ha già convocato il primo Consiglio comunale. Veggian è rimasto al lavoro in città durante tutto il mese di agosto senza sospendere l’appuntamento settimanale di ricevimento dei cittadini.