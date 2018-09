Sfida canora con la Pro loco per la seconda edizione di Carate in Canto.

Voci in gara in Agorà

Venerdì 28 settembre, alle ore 21, al cineteatro L’Agorà, quindici cantanti amatoriali della Brianza si sfideranno nella seconda edizione di «Carate in Canto», appuntamento con la competizione musicale canora organizzato dalla Pro loco.

I primi tre classificati si aggiudicheranno una targa assegnata da una giuria tecnica costituita da professionisti del settore musicale ed artistico, mentre una giuria di giornalisti assegnerà il premio della critica. A firmare la direzione artistica dell’edizione 2018 sono Elena Bozzon, cantante jazz e docente di canto moderno, e Stefano Buzzi, scrittore e speaker radiofonico. Saranno entrambi sul palco nelle vesti di presentatori.

Spiega Bozzon: «Sarà uno spettacolo fresco e dinamico che regalerà una serata piacevole e molto coinvolgente. Carate in Canto, pur non essendo un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, vuole essere un vero e proprio concorso di musica e canto con l’obiettivo di dare spazio e visibilità a nuovi talenti ed offrire al pubblico la possibilità di conoscere nuovi artisti e di godersi tanta buona musica ed ammirare le interpretazioni e le bellissime voci dei concorrenti in gara». Il concorso, oltre ai cantanti che interpretano cover di brani già editi, è aperto anche a musicisti emergenti che compongono musica inedita. Tra un’esibizione e l’altra, il pubblico potrà gustare le esibizioni degli allievi della scuola di danza Isadora Duncan. «Sarà uno spettacolo vero e proprio», anticipa Bozzon.