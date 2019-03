E’ stato allertato anche l’elisoccorso per l’incidente che si è verificato pochi minuti fa a Carate Brianza.

Ferito il conducente del ciclomotore

Il sinistro che ha coinvolto un’auto e uno scooter è avvenuto all’altezza della rotatoria tra via Martin Luther King e via Tommaso Grossi in zona cascina Immacolata.

Ad avere la peggio l’uomo alla guida del ciclomotore. Si tratta di un uomo di 43 anni. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto poco prima delle 17,30. Il traffico nella zona è pesantemente rallentato a causa dell’intervento dei soccorritori. Secondo quanto riferisce il sito dell’Areu Lombardia sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Besana e gli agenti della Polizia locale. Il ferito è stato soccorso in codice giallo ma forse per l’entità delle ferite riportate nello scontro è stato poi allertato anche l’elisoccorso da Milano.

Al momento non sono ancora note le generalità del centauro rimasto ferito. Seguono aggiornamenti.