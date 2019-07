Rivoluzione nell’organizzazione e nell’orario dei cimiteri cittadini a Carate Brianza che resteranno aperti anche durante l’orario di pranzo.

Niente chiusura durante l’orario del pranzo

Lo ha deciso il sindaco con un’ordinanza firmata nella giornata di oggi, venerdì 19 luglio: i cimiteri di Carate, di Agliate e di Costa Lambro osserveranno d’ora in avanti un orario continuato di apertura al pubblico.

Durante l’ora solare saranno aperti dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 17.30, mentre durante il periodo estivo, quando è in vigore l’orario legale, i cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 18,30.

“L’ampliamento della fascia oraria di apertura dei cimiteri va in contro alle richieste di molti cittadini che, lavorando a Carate o nelle vicinanze, posso utilizzare il tempo previsto per il pranzo per andare a trovare i propri cari. E’ un altro piccolo passo, ma concreto, che dimostra la nostra attenzione e vicinanza ai bisogni dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Luca Veggian (Forza Italia).

TORNA ALLA HOME.