Porfido nuovo nelle vie del centro di Carate. Fino a metà agosto le strade attorno a piazza IV Novembre verranno chiuse per consentire i lavori di manutenzione.

La mappa delle strade chiuse

Secondo il calendario distribuito a inizio settimana dal Comune dal 23 luglio al 5 agosto saranno chiuse: via Dante Cesana (da piazza della chiesa a via Damiano Chiesa); piazza IV Novembre nel tratto compreso tra via Matteotti e via Dante Cesana e via Sant’Ambrogio tra via San Giuseppe e il numero civico 5.

Dal 30 luglio al 12 agosto, invece, saranno vietate al transito dei veicoli via San Giuseppe e piazza IV Novembre (nel tratto tra via Sant’Ambrogio e via Matteotti).

I lavori interesseranno la sistemazione della pavimentazione in porfido di piazza IV Novembre e delle vie limitrofe: via san Giuseppe e via Dante Cesana.

Modificata anche la viabilità

Per consentire l’intervento sarà temporaneamente modificata anche la viabilità.

Dal 23 luglio al 12 agosto in via Manzoni sarà invertito il senso di marcia con la istituzione del senso unico di marcia con direzione via Cusani-via Sant’Ambrogio.

In via Sant’Ambrogio (dal 23 luglio al 12 agosto) divieto di transito e doppio senso di marcia per i residenti della zona.

In via Matteotti (dal 23 luglio al 29 luglio) inversione del senso di marcia e istituzione del senso unico in direzione piazza della chiesa e via Marcora. Dal 29 luglio al 5 agosto invece divieto di transito e doppio senso solo per i residenti.

In via Filzi (dal 23 luglio al 5 agosto) divieto di transito e doppio senso di marcia per i residenti.