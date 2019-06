Carmen Consoli il 21 giugno al Parco Tittoni. La celebre cantante siciliana a Desio per una serata dedicata ai suoi più grandi successi.

Carmen Consoli a Desio

Carmen Consoli torna ad esibirsi dal vivo con diversi concerti che, questa estate, la vedranno protagonista in tutta Italia. E proprio il 21 giugno la contante siciliana sarà a Desio, al Parco Tittoni, dove darà vita ad una serata dedicata ai suoi più grandi successi.

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati dell’artista, tra le più eclettiche del panorama musicale italiano. La serata del 21 giugno è a pagamento (costo del biglietto 25 euro) e inizierà alle 19.30 per concludersi intorno alle 2.

INFOLINE

info@parcotittoni.it

+39 339 8842707 (anche WhatsApp)

COME ARRIVARE IN AUTO

Valassina (Milano – Lecco): Uscita Desio Centro e Desio Nord

Valassina (Lecco – Milano): Uscita Desio Nord

Milano – Meda: Uscita 9 Binzago.

DOVE PARCHEGGIARE

P1: Stazione FS | bit.ly/P1StazioneFS

P2: Zona Consorzio Desio Brianza | bit.ly/P2ZonaConsorzio

P3: via Milite Ignoto | bit.ly/P3viaMiliteIgnoto

P4: via G. Pascoli | bit.ly/P4viaGPascoli

COME ARRIVARE IN TRENO

Ferrovie dello stato fermata: Desio (S9)

Ultimo Bus per Milano Centrale: 00.24

Sito web: http://bit.ly/CarmenConsoli_Desio_MB