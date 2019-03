Tripudio di colori nel Carnevale di Carate, sabato pomeriggio, con una simpatica sfilata ispirata a Leonardo Da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario della morte.

Sfilata fino all’oratorio

Sabato pomeriggio anche a Carate colori, divertimento e tanta fantasia nella sfilata ispirata al genio del Rinascimento, Leonardo Da Vinci, nel cinquecentesimo anniversario della morte. Il serpentone colorato, con centinaia di ragazzi e bambini accompagnati da genitori e nonni, si è mosso da via XXV Aprile per arrivare in oratorio. Al termine una grande festa e dolci per tutti. Nelle foto di Franco Grassi i momenti più belli dell’evento.

