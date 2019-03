A Carate Brianza il parco di Villa Cusani e la biblioteca chiudono per il Carnevale.

Sabato 9 marzo cancelli chiusi

Lo ha disposto a inizio settimana con una ordinanza il sindaco Luca Veggian. Sabato 9 marzo i cancelli del parco di villa Cusani Confalonieri e della biblioteca civica comunale Germano Nobili resteranno chiusi per tutta la giornata. La decisione fa seguito alla necessità di salvaguardare i due luoghi pubblici e gli avventori in occasione dei festeggiamenti del sabato grasso. Il rischio che possano verificarsi danni a cose o persone causati da petardi o altri artifici ha convinto il primo cittadino a disporne la chiusura. Parco e biblioteca a Carate resteranno chiusi al pubblico anche il 31 dicembre 2019, ultimo giorno dell’anno.

Per festeggiare il carnevale ambrosiano il prossimo sabato pomeriggio è in programma la sfilata in maschera organizzata dall’oratorio sul tema del cinquecentenario della scomparsa di Leonardo Da Vinci, genio del Rinascimento. Allo scienziato toscano saranno dedicate le animazioni. L’appuntamento è per le ore 14,30 nel posteggio di via XXV Aprile. Al termine in Agorà frittelle, zucchero filato e thé per tutti.