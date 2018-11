Famiglia senza frontiere premiata dal circolo culturale “San Giuseppe” di Seregno come testimonianza dei valori cristiani.

Famiglia senza frontiere testimonia i valori cristiani

Domenica il circolo culturale “San Giuseppe” di Seregno premia la famiglia dei coniugi Veronica e Mirko Pozzi. Vivono in provincia di Verona, insieme ai figli Santiago e Benjamin, dove conducono una casa-famiglia della Fondazione “Exodus” di don Antonio Mazzi.

Per sette anni missionari in Bolivia

Fino a pochi mesi i coniugi hanno vissuto un’esperienza di sette anni come come missionari fidei donum dell’Arcidiocesi di Milano in Bolivia. A Santa Cruz de la Sierra hanno realizzato il progetto della casa famiglia «Sandro Terragni» per offrire ospitalità a ragazze in una difficile situazione personale e famigliare.

L’impegno di Acli e associazione “Carla Crippa”

Il progetto della famiglia di Mirko Pozzi in Bolivia è stato possibile anche grazie alla collaborazione del locale circolo delle Acli e dell’Associazione «Carla Crippa». A loro idealmente è esteso il riconoscimento previsto domenica dal circolo culturale “San Giuseppe”.