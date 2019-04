Il Parco Vivo e l’Inrca di Casatenovo. Villa Filippini, l’istituto “Gandhi” e il mercato del mercoledì a Besana. Sono alcuni dei punti strategici che potranno finalmente essere raggiunti a piedi, in tutta sicurezza. Merito della pista ciclopedonale tra le via Monteregio e Puccini.

Firmato l’accordo

Ieri mattina, mercoledì, in villa Borella, il sindaco di Besana Sergio Cazzaniga ed il suo omologo casatese Filippo Galbiati hanno firmato l’accordo di programma che porterà, entro il prossimo anno, alla realizzazione dell’opera a cavallo dei due comuni, da tempo impegnati in un cammino condiviso con i “vicini di casa” di Triuggio, Missaglia e Monticello. Opera attesa da tempo, come dimostra il sentiero che i pedoni hanno tracciato nei campi agricoli che si stendono ai bordi delle carreggiate a suon di passaggi.

300 metri tra le vie Monteregio e Puccini

Trecento metri circa di lunghezza – sul lato sinistro di ambedue le vie, fino al collegamento con i marciapiedi già esistenti -, 2 metri e 30 di larghezza, per un costo che si aggira intorno ai 240mila euro, coperti (i soldi sono già a Bilancio) per il 70 per cento da Casatenovo, per il restante 30 da Besana. Con la possibilità di accedere prossimamente a finanziamenti regionali.

“Segno di grande sensibilità da parte dell’Amministrazione besanese, perché la ciclopedonale insisterà per la gran parte sul nostro territorio”, ha tenuto a sottolineare Galbiati. Sempre al Comune di Casatenovo toccherà la stesura del progetto definitivo ed esecutivo. Da affiancare alla variante del Pgt. Unica invece la gara per l’affidamento dell’appalto.

“Il passaggio protetto sarà interno rispetto alla sede stradale. Correrà su terreni oggi azzonati come agricoli; da qui l’esigenza della variante per modificarne la destinazione”.

Terreni in parte privati: “Ringraziamo la famiglia Codazzi per la disponibilità”, hanno aggiunto i due primi cittadini.

“Questo accordo ha una forte valenza amministrativa – ha concluso Cazzaniga – Siamo comunità che, dialogando, trovano insieme la soluzione ai problemi”.