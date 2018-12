Cassonetti gialli: giro di vite contro le discariche a cielo aperto. A Cesano Maderno, vertice in municipio tra Comune, Humana e Gelsia per una nuova organizzazione del servizio di raccolta degli abiti usati.

Cassonetti gialli: giro di vite contro le discariche a cielo aperto

Giro di vite contro l’abbandono di rifiuti attorno ai contenitori con il logo Humana, quelli in cui i cittadini donano gli abiti che non utilizzano più per finalità solidali. I contenitori gialli che si trovavano in via Moncenisio, via Magenta (all’angolo con via Treviso) e via Cavour (all’incrocio con via Berchet) sono stati ricollocati rispettivamente in via Stelvio, via Sardegna e via Conciliazione.

Sinergia tra Comune, Humana e Gelsia Ambiente

E’ la prima azione intrapresa da Comune e Humana, il primo operatore in Italia per la gestione umanitaria del servizio di raccolta abiti, dopo il vertice in municipio allargato a Gelsia Ambiente, l’azienda che si occupa della raccolta differenziata in città. Inoltre, Humana e Gelsia hanno concordato un passaggio di controllo da parte di quest’ultima per presidiare le zone limitrofe ai contenitori gialli nei giorni immediatamente successivi agli svuotamenti (effettuati due volte alla settimana, di lunedì e venerdì). In tal modo Gelsia potrà rimuovere, con sempre maggiore tempismo, gli eventuali materiali che Humana non è autorizzata a ritirare.

“La generosità dei cesanesi è da record”

La novità è stata illustrata giovedì pomeriggio in municipio, dall’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Salvatore Ferro, e dai referenti di Humana, che hanno spiegato: “La generosità dei cesanesi è sempre stata grande, con una media di abiti donati di 3,5 chili per abitante, a fronte di una media nazionale di 2. Anche per questo abbiamo proposto un potenziamento del numero di contenitori per rendere più capillare il servizio”. I provvedimenti sono stati adottati per far fronte alle situazioni di disagio che hanno coinvolto alcune zone della città. “Il processo di confronto e la maggior sinergia operativa instaurata con Humana sta già producendo i primi risultati positivi – ha commentato l’assessore Ferro -, e sono convinto che proseguendo su questa strada non potranno che migliorare. Come Amministrazione comunale confidiamo nella collaborazione della cittadinanza”.