Catena di solidarietà a Meda per la piccola Noemi. Sara Aglio si è spenta a soli 36 anni per una trombosi polmonare, ma la sua Noemi, 14 anni compiuti proprio pochi giorni dopo la morte della mamma, non è rimasta sola.

Catena di solidarietà

Nelle scorse settimane, infatti, per lei si è creata una vera e propria catena di solidarietà: affidata alle cure amorevoli dei nonni e della zia Marica Aglio, la comunità medese l’ha in qualche modo «adottata» diventando una seconda famiglia. Una testimonianza di vicinanza e affetto che si è manifestata anche concretamente, attraverso alcune raccolte fondi avviate proprio dopo l’improvvisa scomparsa della 36enne. Dopo quella promossa da un bar, infatti, è arrivata anche quella delle scuole.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI SEREGNO IN EDICOLA E ONLINE DA OGGI, MARTEDI’ 12 MARZO 2019.