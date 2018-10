Causa pioggia annullata la festa di Halloween in piazza a Limbiate. Le previsioni meteo non lasciano scampo, si faranno solo i laboratori in cartoleria

Annullata la festa di Halloween

Era tutto pronto e anche questa edizione si annunciava un grande successo come gli altri anni. Purtroppo si è messo di mezzo il maltempo e la festa “Aspettando Halloween” in piazza Della Repubblica è stata annullata. I componenti della Pro Loco con la presidente Federica Moretti stavano lavorando da settimane per far sì che l’evento diventasse una grande festa con tanti bambini. Purtroppo stamattina hanno dovuto annunciare a malincuore che in piazza non ci sarà nulla.

Pro Loco dispiaciuta

Per la festa di quest’anno la Pro Loco aveva scelto come tema Harry Potter e per immergere tutti i partecipanti nelle avventure del noto maghetto avevano preparato tutto, persino il laboratorio di pozioni. Purtroppo però le previsioni meteo di domani non lasciano scampo e annunciano pioggia tutto il giorno. Quindi la sofferta decisione di annullare “Aspettando Halloween”.

Laboratori in cartoleria

Sono comunque confermati i laboratori presso la cartoleria Arcobaleno di via Fratelli Cervi. Dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18, i bambini potranno scatenare la loro creatività con i laboratori di Slime Fluo e segnalibri a cravatta di Hogwarts. Non è necessaria l’iscrizione, i posti sono garantiti fino ad esaurimento scorte.