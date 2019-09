C’è il Gran Premio: scattano le modifiche alla viabilità sulla Statale 36. Sabato e domenica chiusi gli svincoli di Monza lungo entrambe le carreggiate “fino a cessate esigenze”.

In concomitanza con la giornata di qualifiche e con la giornata del Gran Premio d’Italia a Monza Anas ha programmato la modifica della viabilità lungo la Statale 36. In particolare la limitazione consisterà nella chiusura temporanea al transito degli svincoli di collegamento fra la Valassina e la viabilità locale.

Le chiusure, fa sapere Anas, saranno in vigore fino a cessate esigenze, con regolazione del traffico in loco.

Le limitazioni

Nel dettaglio, lungo la carreggiata nord (Lecco) sabato 7 e domenica 8 settembre a partire dalle ore 07:00 sarà interdetto al traffico lo svincolo interno alla galleria di Monza per Monza Centro-Piazzale Virgilio, al km 12,200, mentre gli svincoli per Monza-Villa Reale, al km 13, e per Monza-Viale Elvezia, al km 13,800, saranno chiusi al traffico nella sola giornata di domenica 8 settembre rispettivamente dalle ore 06:00 e dalle ore 16:00.