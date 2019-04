Cena solidale sabato sera alla Cooperativa di Canonica per aiutare i progetti dell’associazione Liberi Svincoli.

Cena solidale a Canonica

Ci sono ancora posti disponibili per partecipare alla cena in programma sabato sera alla Cooperativa di Canonica in via Taverna 57 (frazione di Triuggio) organizzata “Liberi Svincoli”. Un’associazione con sede in paese che da più di 10 anni si occupa di progetti sociali attraverso il video a favore di categorie fragili e svantaggiate.

Liberi Svincoli

“La cena ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a progetti speciali portati avanti dall’associazione – spiega Giorgia Mosca, referente di Liberi Svincoli – Ad esempio il progetto del video partecipativo che di recente ha coinvolto i ragazzi del Centro diurno disabili di Macherio. E’ la prima volta che organizziamo una cena e speriamo di cuore in una partecipazione numerosa: ci tenevo a organizzarla sul territorio visto che la nostra associazione ha sede a Triuggio”. Per prenotazioni basta scrivere un messaggio al numero 335-7895895 o mandare una mail all’indirizzo info@liberisvincoli.it.

Duepuntiacapo

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la cooperativa “Duepuntiacapo”, che dal 1988 progetta, organizza e gestisce servizi in favore delle persone con disabilità, minori, anziani e adulti in condizione di fragilità, anche temporanea. All’interno nasce il progetto Duepuntiacapotavola come luogo di esperienza di sé e di incontro e scambio con l’altro. È un laboratorio di cucina che coinvolge persone con disabilità, condotto da un team di educatori e finalizzato alla realizzazione di eventi.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 aprile 2019.