Centinaia di firme contro la nuova viabilità. A Desio commercianti e residenti di via Lampugnani e del centro domani sera consegneranno le firme al sindaco, chiedendo di non attuare i cambi.

Centinaia di firme per chiedere al sindaco di cambiare idea

Residenti e commercianti sono sul piede di guerra da quando hanno saputo del provvedimento che interesserà via Lampugnani e le vie limitrofe. In tutto una decina. Da settimana scorsa hanno avviato una petizione per convincere Roberto Corti a rivedere la scelta. Contestano «il fatto che la decisione dell’Amministrazione non sia stata condivisa con noi, e le modifiche alla viabilità che a breve entreranno in vigore».

Un nuovo incontro mercoledì nella sede dei commercianti di via Diaz

Una rivoluzione che si propone di portare il traffico all’esterno del centro cittadino, per migliorare la sicurezza dei pedoni e la qualità della vita, come hanno già spiegato il primo cittadino e l’assessore competente, Giovanni Borgonovo. Mercoledì sera alle 21, nella sede dei commercianti in via Diaz 8, è stato fissato un nuovo incontro con il sindaco, per chiedere di sospendere il progetto.

“Questa soluzione ci ammazza”

“Questa soluzione ci ammazza – hanno evidenziato i commercianti – Se ne parla dal 2013, noi siamo sempre stati contrari, ma l’Amministrazione è andata avanti ugualmente. Per noi esistono solo doveri”. Per la riunione annunciata una partecipazione numerosa, visto il tema particolarmente sentito.