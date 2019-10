Il Cai Desio si prepara ad un anno speciale: un traguardo storico quello raggiunto dalla sezione, che il 23 ottobre del prossimo anno festeggerà il secolo di storia.

Cento candeline per il Cai Desio: traguardo storico

Un’emozione grandissima per il presidente Claudio Rovelli: “Mai avrei pensato un giorno di aprire l’anno del centenario della nostra grande famiglia del Cai Desio, spero di esserne degno”. Una famiglia che conta 602 soci e che è stata madrina, nel corso di tutto questo tempo, di 20 sottosezioni. “Un risultato speciale, raggiunto grazie alla capacità dei miei predecessori. Il primo grazie va a coloro che quel 23 ottobre 1920 decisero di costituire la nostra sezione. Si tratta di un traguardo pieno di significato” aggiunge Rovelli.

Tutti gli appuntamenti

Tanti gli eventi: si parte il 9 novembre con la mostra fotografica in Villa Tittoni in collaborazione con il Circolo Fotografico Desiano, giunta alla 34esima edizione. Il 14 dicembre si festeggeranno invece gli anniversari durante il pranzo sociale. Il primo appuntamento del 2020 sarà il Convegno Regionale di Alpinismo Giovanile del Cai nella sala convegni del Banco Desio, in programma il 25 gennaio. Il 15 febbraio è previsto il concerto dei Cori della Città di Desio in chiesa San Giovanni Battista. La sezione sta poi organizzando per aprile un incontro con l’alpinista Herve Barmasse. A maggio sono in programma la serata con la compagnia degli S-Legati (13) e la premiazione del concorso fotografico in Villa Tittoni (23). A settembre tappa al rifugio Bosio-Galli in Valtellina, mentre il 23 ottobre, giorno del centenario, sarà presentato un libro sui 100 anni del Cai in Villa Tittoni. IL SERVIZIO SUL GIORNALE DI DESIO IN EDICOLA.