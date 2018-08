Per un’intera mattinata il centro di Carate sarà interdetto alle auto per la corsa dei Marciacaratesi.

Divieti di sosta e di transito a partire dalle 8

Domenica prossima, 2 settembre, si terrà la seconda edizione del “Memorial Giorgio Molteni”. Si tratta di una corsa competitiva di 10 chilometri organizzata dal Gruppo Podistico Marciacaratesi e intitolata al segretario dell’associazione scomparso due anni fa. Il percorso di gara si svolgerà interamente lungo le vie del centro storico di Carate e promette di richiamare numerosi partecipanti. Per questo motivo la Polizia locale ha istituito divieti di transito e sosta in numerose strade. In particolare dalle 8 alle 11.30 (e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio delle attrezzature) non sarà consentito parcheggiare e transitare per piazza Martiri delle Foibe e in via Cusani, nell’area antistante la Bcc. Inoltre, dalle 9.30 al termine della manifestazione, saranno attivi divieti di transito per tutto il percorso della marcia.

L’elenco delle vie interdette al traffico

Ecco le vie interessate dal blocco completo: Cusani, piazza Battisti, San Giuseppe, Sant’Ambrogio, piazza Risorgimento, piazza IV Novembre, Dante Cesana, Sauro, entrata zona industriale ex area Formenti.

Altre strade saranno invece chiuse solo per metà carreggiata: largo Cairoli (da via San Simpliciano) corsia destra, via Colombo corsia lato civici pari, San Carlo lato civici dispari, Filzi lato civici pari, Dante lato civici pari, Vergani lato destro, Firenze corsia lato dispari, Milano corsia civici dispari.

Per i soli residenti è prevista le possibilità di circolare a doppio senso lungo strade a senso unico: via Maroncelli, Alberto da Carate, Confalonieri, Manzoni, Battisti, Matteoti (nel tratto compreso tra via Marcora e piazza IV Novembre), Filzi (tra via Marcora e Cesana), via Sauro (tra via Dante Cesana e via San Giovanni Bosco), Zappelli (tra San Giovanni e Dante Cesana).

L’intero testo dell’ordinanza di disciplina della circolazione stradale è reperibile sul sito del Comune.

Per iscriversi alla corsa c’è tempo fino al 30 agosto

Gli atleti, che devono essere obbligatoriamente tesserati alla FIDAL, dovranno percorrere un giro lungo un chilometro e altri tre da tre chilometri. Il ritrovo è fissato alle 8 in prossimità della Banca di Credito Cooperativo dove alle 9.30 verrà data la partenza. Arrivo nel medesimo posto. La quota d’iscrizione fissata in 10 euro deve pervenire agli organizzatori entro giovedì 30 agosto. Sono previsti premi a tutti i partecipanti.