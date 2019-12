Splendida esperienza internazionale per il Centro Dinamico Shotokan di Arcore, i cui rappresentanti hanno raggiunto Stoccarda per partecipare ai campionati mondiali di Fudokan, una specialità del karate. I sei atleti del Centro Dinamico hanno rappresentato l’Italia guidati dal Maestro Manuele Farina in un ambito molto esigente, visto che il Fudokan è una delle discipline più dure: gli incontri hanno luogo infatti senza protezioni per gli atleti e senza distinizioni di categorie di peso.

Arrivano proprio da Farina, in doppia veste di tecnico e atleta partecipante, un doppio oro nel combattimento tradizionale nella categoria Master, oltre che un bronzo nello sportivo.

Grandi risultati

A testimonianza del grande valore tecnico della scuola arcorese, la lista dei risultati in terra di Germania prosegue con il bronzo di Alessia Torri e Matteo Dotta nella categoria Juniores, Diego Farina nei Cadetti e quest’ultimo, con Federico Beltrame e Davide Bruno, è stato argento a squadre di combattimento, sempre per la categoria Cadetti.