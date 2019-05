A circa un mese dalla fine della scuola inizia a strutturarsi l’offerta ricreativa dei centri estivi in Brianza. A partire dall’8 maggio al via le iscrizioni a Desio.

Centro estivo 2019 a Desio: dall’8 maggio al via le iscrizioni

L’8 maggio aprono le iscrizioni al centro estivo comunale per i bambini e le bambine delle scuole primarie a Desio.

Il Centro Estivo, dal titolo “Colpo di scena di mezza Estate”, si svolgerà dal 10 giugno al 2 agosto e dal 2 al 6 settembre 2019 nel plesso di via Prati.

Rette e iscrizioni

Le tariffe, come consuetudine, sono settimanali e variano in base all’attestazione ISEE che deve essere presentata all’atto dell’iscrizione. Si va da un minimo di 6o euro settimanali fino ad un massimo di 114 euro a settimana. Inoltre occorre aggiungere la quota di iscrizione che varia tra residenti e non residenti (30 o 50 euro) e la quota di assicurazione.

Iscrizioni

E’ possibile iscrivere i propri figli al centro estivo online dall’8 al 31 maggio attraverso il sito del comune di Desio www.comune.desio.mb.it. Oppure presso il Consorzio Desio Brianza martedì 14 maggio dalla 17 alle 19 in viale Lombardia 59 e infine anche presso il comune di Desio sabato 18 maggio dalle 10 alle 12.

Oltre la data di scadenza verranno accettate iscrizioni solo in base alla disponibilità di posti (numero massimo 100 iscritti per ogni turno settimanale)

Le iscrizioni saranno aperte online dall’ 8 al 31 maggio sul sito ERMES Spazio Aperto Servizi https://ermes.spazioapertoservizi.org/