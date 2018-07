Centro estivo all’asilo di Birone, tra giochi e tuffi in piscina.

L’estate alla scuola materna

Centro estivo all’asilo di Birone, tra giochi e tuffi in piscina. Tanto divertimento e allegria al centro estivo organizzato alla scuola materna di Birone, che quest’anno ha visto anche la partecipazione di bambini residenti nella vicina Paina.

Tante attività durante queste settimane che hanno coinvolto circa 65 bimbi.

Il tema scelto quest’anno dalle maestre sono stati i quattro elementi, che i piccoli hanno potuto sperimentare attraverso delle letture e piccoli lavoretti.

Non sono poi mancati momenti di gioco e divertimento grazie alla piscina posizionata in giardino e alle battaglie con le pistole ad acqua.