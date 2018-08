Desio: nuovi spogliatoi al centro sportivo di via Agnesi. I lavori, per un costo complessivo di 40mila euro, termineranno entro Ferragosto.

Centro sportivo di Desio: entro Ferragosto pronti i nuovi spogliatoi

Sono iniziati lo scorso giugno i lavori per rifare gli spogliatoi collocati nella zona est della struttura sportiva di via Agnesi, un edificio costruito negli anni Settanta.

Fondi e lavori da fare

Quarantamila euro l’investimento dell’Amministrazione comunale per rimettere a nuovo due gruppi spogliatoi destinati agli atleti e uno per gli arbitri. I lavori prevedono la demolizione e il rifacimento dei pavimenti e dei rivestimenti, compresa la sostituzione delle porte d’ingresso e di quelle interne, oltre alla sostituzione dell’impianto di distribuzione dell’acqua calda e fredda, degli apparecchi sanitari (lavabi, wc, docce, pilette di scarico) e la creazione di due bagni per portatori di handicap.

Una risposta alle associazioni sportive

“Era necessario intervenire sugli spogliatoi del Centro Sportivo – precisa l’assessore ai lavori pubblici Emanuela Rocco – perché si era creata una situazione di disagio per atleti e arbitri. Un investimento per rispondere alle richieste delle associazioni sportive perché siamo convinti che le risorse debbano essere reinvestite sul territorio”.

Fine lavori entro Ferragosto

I lavori, affidati alla «Genova Costruzioni Srl» di Bubbiano (MI), si concluderanno prima di Ferragosto.