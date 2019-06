Cesano: grazie al nuovo stanziamento, si avvicina l’obiettivo di dotare il territorio di 100 telecamere. Nuove installazioni già la prossima settimana

Cesano più sicura grazie alle telecamere

L’obiettivo di installare complessivamente 100 telecamere per il controllo capillare della città di Cesano Maderno si arricchisce di un nuovo tassello grazie allo stanziamento di ulteriori 110.00 euro che, già dalla prossima settimana, consentiranno di iniziare il posizionamento di 23 nuove telecamere di ultima generazione, in funzione H24, che si andranno ad aggiungere alle 21 già installate.

Dove verranno installate

Ecco l’elenco delle zone in cui verranno installate le nuove telecamere:

4 telecamere verranno collocate al quartiere Villaggio Snia;

2 presso la stazione di Ferrovie Nord;

2 specificatamente presso la passerella pedonale della stazione;

4 presso il parco Arese;

1 in via Borromeo;

1 in piazza dell’Amicizia a Binzago;

2 in piazza della Pace;.

1 presso il parco della Baruccanetta;

2 presso la piattaforma ecologica di via Fabio Massimo;

3 preso il parco dei Tigli a Cassina Savina;

1 in via Podgora.

Contestualmente, prosegue il lavoro di potenziamento della dorsale dei ponti radio per consentire il collegamento costante delle telecamere con la centrale di controllo delle Polizia Locale e con la caserma dei Carabinieri, per un pronto intervento in caso di necessità sia in ore diurne che notturne.

Grazie ad un ribasso d’asta in sede di gara, oltre alle 23 telecamere, verranno sostituiti 4 apparecchi oggi obsoleti e verranno acquistate 5 telecamere in grado di leggere le targhe delle auto per individuarne con immediatezza il proprietario, una delle quali sarà installata su un mezzo in dotazione alla Polizia Locale.

Si tratta di apparecchi aggiuntivi che fanno salire a 32 il numero delle nuove telecamere che entreranno in servizio.

Sicurezza, obiettivo prioritario

E’ in questi i termini il potenziamento del Piano di Videosorveglianza comunale in fase di attuazione, illustrato in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo nel corso della serata di giovedì 6 giugno dall‘Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza, Ecologia, Ambiente e Parco Groane Salvatore Ferro, affiancato dal Dirigente di Area Fabio Fabbri, dal Comandante della Polizia Locale Luca Tagli e da Stefano Franco in qualità di progettista del Piano.

“Un Piano che intende dare a Cesano un’identità precisa, dove la sicurezza è uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale – ha commentato l’Assessore Salvatore Ferro – , per coniugare tranquillità del vivere con attenzione all’ambiente, alla cultura, al sociale, al lavoro e al decoro cittadino”.