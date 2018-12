Cesano Maderno diventa la città dei presepi. Inaugurata ieri, sabato, a Palazzo Arese Borromeo, la seconda edizione della mostra sui presepi “Emozioni di Natale”.

Cesano Maderno diventa la città dei presepi

Resterà aperta per tutto il periodo delle festività, fino a domenica 20 gennaio, la mostra sui presepi “Emozioni di Natale” inaugurata ieri a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno. Realizzata in collaborazione con l’Associazione italiana amici del presepio di Milano-Lainate e di Novedrate, la mostra permetterà a tutti di vivere la magia del presepe, ripercorrendo la tradizione che attribuisce a san Francesco d’Assisi la paternità della sacra rappresentazione.

Mostra ad ingresso libero

La mostra è visitabile ad ingresso libero secondo questi orari: fino al 4 gennaio, da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Dal 5 al 20 gennaio solo sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La mostra resterà chiusa il 24, 25, 26 e 31 dicembre e l’1 gennaio.

Il concorso per il presepe più bello

Oltre ai presepi della mostra ne verranno allestiti altri in 16 spazi pubblici o esercizi commerciali della città, per i quali si potrà votare fino a domenica 6 gennaio all’infopoint di Palazzo Arese Borromeo, con una scheda unita alla locandina della mostra. Alle 16 di domenica 13 gennaio, in Sala Aurora di Palazzo Arese Borromeo, verrà proclamato e premiato il presepe più votato. Tutti coloro che avranno votato avranno diritto ad un ingresso scontato a Palazzo.

La Natività in sedici luoghi della città

Questo l’elenco degli esercizi che hanno aderito e che esporranno il presepe in concorso: auditorium Paolo e Davide Disarò in piazza Monsignor Arrigoni, biblioteca civica Vincenzo Pappalettera in via Borromeo, cineteatro Excelsior di via San Carlo, associazione Consenso di via Torrazzo, Al frate birraiolo di corso Libertà, Merceria Avataneo di corso Libertà, Trattoria Biasin di via San Carlo, Pasticceria Borromeo di via Borromeo, Sei storia abbigliamento di via Borromeo, Ottica Cesana di corso Libertà, Esedra erboristeria di via Borromeo, Valentina bomboniere oggettistica di via San Carlo Borromeo, Cartoleria Vaghi di via Dante, Lavanderia Rampoldi di via San Carlo, Laura acconciature di via Remartin e Regalcasa di corso Roma.

Le parole dell’Amministrazione comunale

“Anche quest’anno la suggestione del presepe potrà uscire dalle porte di Palazzo Arese Borromeo per accompagnare i visitatori non solo nelle loro case, ma anche lungo le vie di Cesano – ha commentato l’assessore alla Cultura Silvia Boldrini, che assieme all’assessorato al Commercio del vicesindaco Celestino Oltolini ha collaborato all’allestimento dell’iniziativa -, alla scoperta dei presepi più affascinanti, curiosi e caratteristici da votare: sarà una nuova occasione per avvicinarci e vivere meglio la magia del Natale”.