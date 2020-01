Cesano Maderno: l’Asst potenzia l’organico e riapre l’ambulatorio di Diabetologia. Nasce anche il progetto “Le Comunità della Salute” con un poliambulatorio per aiutare le persone in difficoltà economiche.

Cesano Maderno: l’Asst potenzia l’organico e riapre l’ambulatorio di Diabetologia

Nell’ambito del potenziamento delle attività territoriali di presa in carico del paziente cronico e fragile, potenziamento fortemente voluto dalla Direzione Strategica della ASST di Monza al fine di avvicinare il più possibile al domicilio dei pazienti più bisognosi l’erogazione delle prestazioni maggiormente ricorrenti, sono stati effettuati alcuni interventi.

In particolare, come comunicato dall’Asst di Monza, anche a seguito dello sfondamento del vetro del front-office, avvenuto l’8 ottobre scorso, l’ASST di Monza ha provveduto alla sua sostituzione con un vetro antisfondamento ed ha potenziato l’organico presente con l’inserimento, a far data dal 25 novembre 2019, di una risorsa aggiuntiva. Questo per far fronte alla domanda crescente di attività amministrative anche collegate al tema delle esenzioni.

Riaperto l’ambulatorio di Diabetologia

Dalla metà di gennaio, è stato inoltre riaperto l’ambulatorio di Diabetologia presso il poliambulatorio di via San Carlo Borromeo con una presenza a regime di due giornate che potranno essere, anche nel futuro, potenziate in relazione alla domanda sul territorio.

“Sono particolarmente contento di essere riuscito a dare una risposta ai bisogni territoriali che mi sono stati rappresentati dal sindaco Maurilio Longhin e che sono assolutamente coerenti con la strategia di rafforzamento territoriale dei percorsi di presa in carico”, sottolinea il Direttore Generale della ASST di Monza Mario Alparone.

Soddisfatto il sindaco Longhin

“Sono lieto di queste iniziative – spiega il sindaco di Cesano Maderno Maurilio Longhin. La nostra Amministrazione è attenta al tema della salute dei cittadini e sensibile al problema crescente delle nuove povertà. Abbiamo avviato un percorso in collaborazione con ASST, che ci mette a disposizione gli spazi, e con ATS, che ci segue coinvolgendo i medici di base, per organizzare un poliambulatorio per le persone in difficoltà socio-economiche. Il progetto aiuterà i cittadini e le famiglie più fragili. È un grande lavoro in rete per offrire a chi è in difficoltà la possibilità di accedere gratuitamente alle prestazioni socio-sanitarie,

anche quelle specialistiche”.

Il progetto “Le Comunità della Salute”

Il progetto si chiama “Le Comunità della Salute” e vede impegnate diverse associazioni di volontariato e, per il Comune di Cesano Maderno, la consigliera Cinzia Battaglia. Le famiglie che si trovano in difficoltà economica hanno problemi nel curarsi, le diseguaglianze pesano anche sulla salute. Ecco il perché del servizio infermieristico e medico a cui si sta lavorando in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, la ASST di Monza e ATS Brianza.