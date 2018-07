Cesano: parcometri in vacanza e parcheggio libero negli stalli blu. Il provvedimento durerà per tutto il mese di agosto.

Parcometri in vacanza e parcheggio libero negli stalli blu

Per tutto il mese di agosto a Cesano si potrà parcheggiare senza pagare negli stalli blu. Lo ha deciso l’Amministrazione comunale che, con un’ordinanza, ha sospeso per tutto il mese di agosto il pagamento per la sosta negli stalli blu sparsi su tutto il territorio comunale. Una scelta determinata dal venir meno dell’esigenza di rotazione della auto in sosta, stante le ridotte presenze in città.

Parcometri in vacanza dunque durante il periodo feriale e una possibilità in più, per chi rimane a Cesano, per muoversi e sostare più comodamente senza l’onere del ticket.

La stessa iniziativa nei giorni scorsi è stata annunciata anche a Lissone.